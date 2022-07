Hittegolf onder water, rampzalige gevolgen boven water: “Hevige onweersbuien en soms zelfs een mediterrane orkaan”

Zo bereiden onze brandweer, federale luchtpoli­tie en boswach­ters zich voor op natuurbran­den

Brandweerofficieren die op stage zijn geweest naar Frankrijk en als werkgroep natuurbrand terugkeren. Vrijwilligers die brandtorens in gevoelige regio’s bewaken. Een interactieve kaart met brandwegen voor alle hulpdiensten. En een overeenkomst voor onmiddellijke blusvliegtuigen uit Nederland. Het Netwerk brandweer in ons land en de boswachters in brandbare gebieden zijn tot in de puntjes voorbereid voor het geval hier ook grote bosbranden uitbreken. “De jeep heb ik aan de kant geschoven. Ik spring iedere dag op mijn mountainbike het bos in”, vertelt boswachter Jef De Winter.

3:00