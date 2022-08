Hittegolf kan zeven of acht dagen duren, volgende week wordt neerslag voorspeld

WEERBE­RICHT. Bewolkte zondag met kans op buien en temperatu­ren tot 28 graden

Het wordt zondag eerst betrokken met wat lichte regen of enkele buien, vooral dan in het noorden. In de late namiddag ontstaan er stilaan opklaringen vanaf het zuidwesten, maar de kans op een bui in het noordoosten van het land blijft mogelijk. Het blijft daar wellicht ook meestal zwaarbewolkt tot de avond. In het zuiden is het dan weer de hele dag vrij zonnig. Dat meldt het KMI.

31 juli