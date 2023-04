Hittegolf in Spanje bereikt hoogtepunt: tot 37 graden in Andalusië

Al 173 dagen zonder warme dag: niets zo wisselval­lig als het weer

Net als we denken dat de lente nu echt haar intrede maakt in ons land, krijgen we weer herfstachtig weer. Meer zelfs, als dit wisselvallige weer tot eind april aanhoudt, zijn de temperaturen al een halfjaar lang niet boven de 20 graden gestegen. “Na verificatie lijkt de laatste dag met 20 graden genoteerd te zijn in Ukkel op 30 oktober 2022. De hoeveelheid dagen tot en met vandaag bedraagt 173 waarin we in België geen 20°C hebben bereikt”, zo vertelt Nicolas Roose van NoodweerBenelux aan onze redactie.