Hittealarm in Italië: Verona en Pisa perken gebruik van drinkwater in door aanhoudende droogte

Code geel in heel het land met kans op felle buien, onweer en hagel: hevige regenval zorgt voor waterover­last in Lier en Kortrijk

Er is in het hele land kans op felle buien, met veel neerslag, onweer en hagel, en windstoten tussen de 50 en 60 km/uur, voorspelt het KMI. Voor de rest van de dag is er code geel afgekondigd voor onweer. “Ook deze namiddag komen nog een aantal onweders onze richting uit”, zegt VTM-weerman David Dehenauw. In Lier en Kortrijk is er inmiddels wateroverlast gesignaleerd, na overvloedige regen en onweer.

24 juni