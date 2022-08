Hitte kan inheemse biodiversiteit op Belgisch platteland bedreigen

REPORTAGE. Tussen Maas en Albertka­naal: “Vlaanderen is de woestijn van West-Europa”

De aanhoudende droogte bedreigt onze watervoorraad, natuur, landbouw en economie. Wat doen we ertegen en wat kunnen we nog meer doen? We onderzoeken het in de Maasvallei en langs het Albertkanaal. “We moeten van Vlaanderen weer een spons maken.”

13 augustus