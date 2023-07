Hitte doet ene record na andere sneuvelen in Zuid-Europa: kwik haalt 46,7 graden op Sardinië

Het blijft bloedheet in het zuiden van Europa. Op heel wat plaatsen steeg het kwik gisteren weer vlot boven de 40 graden en sneuvelden de records, onder meer aan de Azurenkust in Frankrijk, in Italië en Spanje. Op Sardinië ging de thermometer naar 46,7 graden, de hoogste temperatuur die dit jaar al gemeten werd in Europa.

Het Europese jaarrecord werd volgens klimatoloog Maximiliano Herrera - die gespecialiseerd is in extreme temperaturen - gevestigd in het plaatsje Nuraminis, in het zuiden van Sardinië.

Maar er werden ook nooit eerder geziene temperaturen gemeten op het Italiaanse eiland. Zo steeg het kwik in Decimomannu bij Cagliari in het zuiden tot 46,2 graden en in Olbia in het noorden tot 43,0 graden. Dat zijn absolute records voor die plaatsen.

Absolute records werden ook opgetekend op enkele populaire vakantiebestemmingen. In de Franse badplaats Cannes aan de Azurenkust steeg de temperatuur voor de allereerste keer tot 39,2 graden. En op de luchthaven van de Zuid-Spaanse stad Málaga werd het bestaande record van 44,2 graden geëvenaard.

In de Spaanse exclave Ceuta op de Noord-Afrikaanse kust (Marokko) werd een recordtemperatuur van 40,8 graden opgetekend en in de Albanese badstad Durrës 40,4 graden.

Weerkaarten die de afwijking van de gemiddelde temperatuur tonen, laten zien dat de hitte in het zuiden en het oosten van Europa zit. In het noorden van Europa is het dan weer koeler dan normaal.

Deze maand is trouwens goed op weg de warmste juli te worden sinds het begin van de metingen, meldt EU-klimaatdienst Copernicus Climate Change Service. Van de eerste vijftien dagen van juli is al bekend dat ze de warmste ooit gemeten zijn. Afgelopen juni was ook al recordwarm.

“Klimaatverandering warmt het hele klimaatsysteem op. En dit jaar hebben we bovenop deze trend nog twee fenomenen die waarschijnlijk een rol spelen”, aldus directeur Carlo Buontempo. Hij wijst naar het natuurverschijnsel El Niño, dat zorgt voor de opwarming van water in de Stille Oceaan, en ongewoon hoge oceaantemperaturen door een wind die zwakker is dan normaal.

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties zei begin deze week dat het Europees warmterecord mogelijk deze week wordt gebroken. Dat staat nu op 48,8 graden, op 11 augustus 2021 gemeten op het Italiaanse eiland Sicilië.