Hier moet u heen voor goed weer tijdens de herfstvakantie: onze weerexperts blikken vooruit

Onze weerexperts David Dehenauw en Martijn Peters blikken vooruit op het weer tijdens de herfstvakantie. “De zachtere temperaturen van vandaag en morgen betekenen niet dat we een mooie herfstvakantie tegemoet gaan in België.” Daarnaast melden ze dat je voor mooi weer vooral in Griekenland en Spanje moet zijn.

“Komende week is het erg wisselvallig weer in ons land. Deze week zondag en volgende week dinsdag is er zelfs kans op sterke neerslag. Op sommige dagen zal de wind ook snelheden halen tot 50 km/u”, steekt weerexpert Martijn Peeters van wal. “De komende dagen is het wel nog zacht qua temperaturen, maar vanaf volgende week woensdag stijgt het kwik in de thermometer niet veel boven de 10 graden.”

We vroegen aan onze weerexperts waar we best heen gaan voor mooi weer in de herfstvakantie en dat bleek Griekenland en Spanje te zijn. “De beste vakantiebestemming, zeker in de tweede helft van de week, lijkt Spanje. In Malaga zal het bijvoorbeeld 24 graden zijn”, meldt weerman David Dehenauw. “Ook Athene lijkt mooi weer te krijgen met temperaturen tot 25 graden.” In de rest van Europa zal het minder zonnig zijn: “In Groot-Brittannië, Duitsland, Ierland en Nederland zitten ze met gelijkaardig weer als bij ons”, stelt Dehenauw.

25 graden

“Frankrijk en Italië kennen pas tegen volgende week donderdag beter weer”, vult Peters aan. “In Spanje is het maandag over het hele land regenachtig, maar de tweede helft van de herfstvakantie zal zonnig zijn.” Daarnaast meldt hij dat vooral mensen die naar Griekenland en Turkije reizen temperaturen rond de 25 graden mogen verwachten. Al kan er zelfs daar “af en toe sprake zijn van wat bewolking”.

“Omdat deze zomer de natste zomer ooit was in België lijkt het nu een zachte herfst te zijn, maar die is vrij gemiddeld”, besluit Peters. “September was wel warmer, droger en zonniger dan anders. Zeker op vlak van neerslag konden we niet klagen, maar het weer in oktober daarentegen is zeer normaal voor de tijd van het jaar.”

Voor mooi weer zal je dus wat verder moeten gaan dan onze Belgische kust, maar gelukkig krijgen we vandaag en morgen nog zacht weer met zo’n 16 graden.