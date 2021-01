Hier en daar blijft sneeuw liggen, nieuwe sneeuw al in aantocht: code geel voor gevaarlijk gladde wegen

Nieuwjaars­dag met kans op enkele buitjes en lichte sneeuw in Ardennen

1 januari Vanmiddag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op enkele plaatselijke buitjes, die in de Ardennen kunnen vallen als sneeuw. De maxima schommelen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 5 graden aan de kust. De wind is zwak en matig aan zee uit west of uit veranderlijke richtingen. Dat meldt het KMI.