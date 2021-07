Hevig onweer op komst: zaterdag code oranje in verschillende provincies, Luikse gemeente evacueert uit voorzorg deel van inwoners

Het KMI voorspelt van zaterdagmiddag tot zaterdagnacht plaatselijke, felle onweersbuien met veel neerslag op korte tijd, hagel en windstoten. Daarom kondigt het code oranje voor onweer af voor delen van het land. Ook het noodnummer 1722 is geactiveerd. Al valt het volgens onze weerman Frank Duboccage niet te vergelijken met het noodweer van vorige week. De Luikse gemeente Limbourg heeft desondanks uit voorzorg besloten om inwoners die in getroffen gebieden wonen preventief te evacueren.

Dat meldt de gemeente op haar Facebookpagina. “Tussen zaterdag 24 juli om 11 uur en zondag 25 juli om 13 uur voorspelt het KMI onweersbuien met lokaal intense regen. Omdat er precieze informatie ontbreekt over de kans op overstromingen, vragen wij bewoners in de zones die getroffen zijn na vorige week preventief hun huizen te verlaten”, klinkt het. Het gaat om bewoners uit ruim twintig straten of wijken. Over hoeveel gezinnen het in totaal gaat, is niet bekend. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de informatie die de gemeente ontvangt, kunnen de data van evacuatie alsnog veranderen.

De gouverneur van de provincie Luik en de gemeenten rond het Vesderbekken vragen de inwoners in de regio ook om voorzichtig te zijn. “We vragen iedereen die de mogelijkheid heeft om dit weekend buiten het rampgebied te verblijven, dat ook effectief doet”, aldus gouverneur Hervé Jamar. Aan mensen die niet anders kunnen dan thuisblijven, wordt gevraagd de media nauwgezet te volgen en zich naar hogere verdiepingen te begeven als de situatie verslechtert. “Het is ook raadzaam om alle waardevolle voorwerpen naar boven te brengen en om geparkeerde voertuigen te beveiligen”, voegt Jamar er nog aan toe.

Chaudfontaine

Naast Jamar, waarschuwen ook de gemeenten Baelen, Chaudfontaine, Dison, Eupen, Fléron, Jalhay, Olne, Pepinster, Spa, Theux, Trooz, Verviers en Welkenraedt voor de voorspelde regenval dit weekend.

Binnenlandse Zaken heeft intussen ook het noodnummer 1722 geactiveerd voor niet-levensbedreigende interventies. Je kan dat bellen voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt. Het noodnummer 112 is alleen voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Vanavond en -nacht is het nog licht bewolkt, maar geleidelijk nemen ook de middelhoge en hoge bewolking toe. Op het einde van de nacht zijn er in de streken nabij de Franse grens al enkele geïsoleerde buien mogelijk, eventueel met onweer. Het blijft zacht bij minima van 13 tot 18 graden.

Zaterdag is het warm, onstabiel en wisselend tot soms zwaarbewolkt. In de voormiddag trekken er al enkele buien, soms vergezeld van onweer, vanuit Frankrijk over ons land.

Van zaterdagmiddag tot zaterdagnacht voorspelt het KMI plaatselijke, felle onweersbuien met veel neerslag op korte tijd, hagel en windstoten. In de hoofdstad en in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, Luik, Namen, Henegouwen, Luxemburg en Waals-Brabant is code oranje afgekondigd: daar zullen de zwaarste buien plaatsvinden. In West-Vlaanderen kunnen zich plaatselijk felle onweders voordoen: voor die provincie heeft het KMI code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt van 14 uur zaterdagmiddag tot 3 uur ‘s nachts.

“Deze buien zijn niet vergelijken met die van vorige week”, zegt weerman Frank Duboccage. “Toen viel er soms op 48 uur tijd meer dan 200 liter per vierkante meter. Nu is dat maar 10 tot 30 liter. Het gaat om typische onweersbuien, die niet lang boven bepaalde regio’s blijven hangen. Lokale wateroverlast is wel mogelijk.”

Zondag blijft de atmosfeer onstabiel met regelmatig buien en enkele schaarse opklaringen. Vooral in de namiddag en avond zijn de buien intens en mogelijk vergezeld van onweer. De maxima schommelen tussen 19 graden aan zee en op het Ardense reliëf en 23 graden in de Kempen.

“Waakzaam blijven”

Omdat er nieuwe neerslag op komst is, is het - zeker met de overstromingen van vorige week in het achterhoofd - nodig om “waakzaam” te blijven, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft wachtbekkens leeggemaakt en er is in principe voldoende capaciteit om de voorspelde en niet al te grote neerslaghoeveelheden op te vangen. Maar lokale overlast is niet helemaal uitgesloten.

“Het meest risicovolle gebied bevindt zich langs de Demer vanaf Diest”, klinkt het. Op het traject tussen Diest en Aarschot neemt de Vlaamse Waterweg verschillende noodmaatregelen om de druk op de Demerdijken te verlagen en indien nodig de broekgebieden langs de Demer aan te spreken voor bijkomende berging van overstromingswater.

Het weerbeeld verandert weinig tijdens het eerste deel van volgende week. Zowel maandag, dinsdag als woensdag blijft het erg wisselvallig met (onweers)buien afgewisseld met enkele drogere momenten. Tijdens het tweede deel van volgende week lijkt het, volgens de huidige prognoses, opnieuw droger te worden.

