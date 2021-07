Hevig onweer op komst: morgen code oranje in verschillende provincies, KMI waarschuwt voor neerslag en mogelijk hagel

Steeds meer Waalse waterlopen bereiken alarmdrem­pels, ook in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Bra­bant “kritieke overstro­min­gen” mogelijk

15 juli Door de extreme regenval hebben steeds meer waterlopen in Wallonië de alarmdrempels voor hoogwater bereikt. Dat meldt de overheidsdienst die bevoegd is voor de Waalse waterwegen vanochtend op zijn website. De hele provincie Luik en grote delen van de provincies Namen, Luxemburg en Waals-Brabant zijn als rode zone ingekleurd. Enkel Henegouwen blijft min of meer gespaard. Ook in Vlaanderen zijn overstromingen mogelijk vandaag. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij is de ellende nog lang niet voorbij.