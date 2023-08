Hevig noodweer in Frankfurt: beelden tonen hoe landingsbaan blank staat en water metro binnenspuit

Zware onweders hebben gisteravond ongeziene taferelen veroorzaakt in de Duitse stad Frankfurt. Het tarmac op de luchthaven stond compleet blank en in de metro spoot het water door de afgesloten deuren gewoon naar binnen.

Tientallen vluchten werden geannuleerd of moesten worden omgeleid, aldus een woordvoerder ven de luchthaven. Videobeelden die buiten op het tarmac gemaakt werden, tonen hoe het net is of vliegtuigen en wagens in een groot meer staan. Het water steeg er een halve meter.

De bagageafhandeling lag meer dan twee uur volledig stil. In totaal 34 vluchten konden niet op tijd vertrekken. Een 70-tal andere vluchten waren al geannuleerd door de luchtvaartmaatschappijen zelf. In totaal meer dan 3.000 passagiers werden door het noodweer getroffen.

Metro

Ook aan de halte ‘Südbahnhof’ van de metro in Frankfurt werden hallucinante beelden gemaakt. Daar spoot het water door de afgesloten deuren naar binnen en liep het in een waterval omlaag naar de sporen. Honderden brandweerlieden waren ook in de weer met het wegpompen van water uit ondergelopen kelders en straten.

De onweders braken tussen 20 uur en 20.30 uur uit boven het Rijn-Maingebied en duurden tot ongeveer 23 uur. Volgens de Duitse weerdienst is het “zeldzaam” dat een onweer zo lang duurt. Dat heeft een woordvoerder gezegd aan de Duitse krant ‘Berliner Morgenpost’. Er viel in enkele uren tussen de 50 tot 80 liter per vierkante meter. Tussen 20.40 uur en 21.40 uur werden ook meer dan 25.000 bliksems geregistreerd in het gebied.