Het wordt volop lente dit weekend: kwik kan volgende week zelfs stijgen tot 20 graden (!)

Vandaag moeten we wel nog een iets frissere dag door. Na de ochtend wordt het vrij zacht met afwisselend zon en wolkenvelden. Op de Ardense hoogvlakten klimt het kwik tot 7 graden, in Vlaanderen tot 12 graden. De wind is afgezwakt en waait uit het zuiden.

Morgen wordt het opnieuw droog met zon en hoge sluierwolken. Het is dan wel zeer zacht bij maxima van 11 graden in de Hoge Ardennen en tot 16 graden in Vlaanderen, zo meldt het KMI.

Maandag wordt het vrij zonnig met soms wolkenvelden, vooral in de namiddag. Het is aanhoudend droog met lokale maxima tot 17 of 18 graden. Volgens onze weerman Martijn Peters zit er zelfs 19 of 20 graden in op sommige plaatsen. “En dat is bijna het drievoudige van wat normaal is voor de tijd van het jaar.”