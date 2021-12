Het wordt een ongewoon zachte kerstvakantie met mogelijk warmterecord op oudjaar

De winter is de komende dagen ver weg. Het is eind december en we kunnen fietsen en wandelen in korte broek. Vrijdag gaat de temperatuur immers naar 14 graden. En ook de tweede week van de kerstvakantie blijft het zachter dan normaal. “Bekijk het positief: de thermostaat hoeft niet zo hoog. Goed nieuws in tijden van stijgende energieprijzen”, zegt weerman David Dehenauw.

Levert de kerstvakantie dit jaar nieuwe dagrecords op? Het is best mogelijk. Vrijdag lijkt de grootste kanshebber voor een record. Dat gaat het kwik naar de 14 graden en plaatselijk misschien wel 15. Het vorige record van een oudejaarsdag werd genoteerd in 2017. Toen werd het 13,8 graden. Zachte, bijna Zuid-Spaanse temperaturen komen er dus aan, dank zij de aanvoer van lucht uit het subtropisch deel van de Atlantische Oceaan.

“Bij de Azoren is het zacht. Door een vrij krachtige zuidwestenwind komt die naar ons, zonder de tijd te hebben om af te koelen”, zegt VTM-weerman David Dehenauw. Zijn collega Frank Deboosere zei gisteren: “Komende week hoef je geen vliegtuig naar het zuiden van Spanje te nemen om zachte temperaturen te beleven”. Er is wel een keerzijde aan de medaille: we krijgen soms wat regen en redelijk wat wind.

Of de klimaatopwarming een rol speelt in de warmte die op ons afkomt? “Wellicht wel, maar een paar dagen achter elkaar warme dagen 100 procent daaraan toeschrijven, kan ik niet. De hoofdoorzaak is toch de warmte in het brongebied en de krachtige wind. Als je kijkt naar het verleden, zie je dat er in 1925 en 1955 ook al dagrecords waren in deze periode, en toen was er nog geen sprake van klimaatopwarming. Op 30 december 1925 werd het ook 13,8 graden en dat is toch al onder jaar geleden.”

December is tot nu overigens een normale maand. De gemiddelde temperatuur bedraagt 4,6 graden, terwijl dat normaal 4,3 is. Ook over het ganse jaar gezien is de gemiddelde temperatuur niet uitzonderlijk: 10,7 tegenover 11 normaal. “We beleven wel het natste jaar sinds 2002. We zitten nu aan 1020 liter per mé (normaal 837) en daar komt de volgende dagen nog wat bij. “

Vandaag wordt het nog 10 graden in Vlaanderen, dinsdag gaan we naar 12, woensdag en donderdag naar 13 graden. Lokaal kan het zelfs 14 of 15 worden. Vooral woensdag kan het nat worden. Ook de tweede week van de kerstvakantie blijft het boven de 8 à 10 graden. “Bekijk het positief: we gaan geen gladde wegen op met nieuwjaar, we moeten ’s morgens niet krabben en de verwarming thuis hoeft niet hoog gezet. Dat is mooi meegenomen in een periode waarin veel mensen thuis aan het werk zijn.”