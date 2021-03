Het is gebeurd: vandaag is de eerste echte lentedag van 2021, ook dagrecord sneuvelt

Zwaarbe­wolkt tot 13°C, ook vrijdag zacht weer, zaterdag buien en mogelijk korrelha­gel

25 maart Het is vandaag eerst zwaarbewolkt met hier en daar wat regen bij tussenpozen. In de loop van de namiddag krijgen we meer en meer opklaringen in het westen, terwijl er zich in de oostelijke landshelft buien ontwikkelen.