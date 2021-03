Het is gebeurd: vandaag is de eerste echte lentedag van 2021, dag-en maandrecord sneuvelt

Het is officieel: er trekt storm over het land, al windstoten tot 108 km/u gemeten

11 maart Het is officieel: vandaag trekt een storm over ons land. Dat heeft onze weerman David Dehenauw bevestigd aan HLN LIVE. Voorlopig werd in Stabroek (Antwerpen) al de hoogste piek gemeten, met een snelheid van 108 kilometer per uur iets na 10 uur vanmorgen. In Aalter eiste de storm al een zware tol: er vielen een dode en zwaargewonde. We moeten ons nog even schrap zetten. Tegen 14 uur zou het ergste voorbij zijn.