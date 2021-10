Herfstige dag met hier en daar buien

Deze ochtend verlaat een zwakke regenzone ons land via het zuidoosten. In de Ardennen is het tijdelijk betrokken met lichte regen en een slecht zicht. Elders is het gedeeltelijk bewolkt. In de loop van de dag komen er enkele buitjes tot ontwikkeling, al blijft het in de meeste streken ook gewoon droog. Het wordt frisser bij maxima van 10 tot 14 graden in de Ardennen en 14 tot 16 graden elders.

Vanavond zijn er lokaal nog enkele laatste buien mogelijk, alvorens het tijdens de nacht opnieuw vrijwel droog wordt. Eerst zijn er nog opklaringen mogelijk, maar bij de nadering van de storing neemt ook de bewolking toe vanaf het noorden. Nabij de Nederlandse grens verwachten we tegen de ochtend wat regen. In de Ardennen verwachten we wat lage wolkenvelden of mist. De minima liggen tussen 6 graden in de Ardennen en 13 graden aan zee, bij een zwakke westen- tot noordwestenwind die matig wordt.

Dinsdag is het zwaarbewolkt met regen of buien vanaf het noorden. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 14 graden aan zee. De wind is meestal vrij krachtig aan zee en matig in het binnenland, eerst uit westelijke richtingen en later ruimend naar noord tot noordwest.

Woensdag wisselen wolkenvelden, waaruit soms wat lichte regen kan vallen, en opklaringen elkaar af. We halen maxima van 8 graden in de Hoge Venen tot 14 graden vlak aan zee, bij een zwakke tot matige, en aan zee matige, noordwestenwind.

Donderdag is het bewolkt met soms wat lichte regen, al blijft het ook vaak droog. Vlak aan zee verwachten we zelfs meer zon. De maxima liggen tussen 10 graden op de Ardense toppen en een lokale 17 graden in het centrum. De wind is meestal matig uit west tot zuidwest.

Vrijdag beïnvloedt een zwakke regenzone vanaf het noorden ons weer. We halen maxima van 10 tot 15 graden bij een overwegend matige wind uit west, ruimend naar noord.

Volgend weekend blijft het droog met meer opklaringen en maxima tot 14 graden. De nachten zijn koud met vorst in de Ardennen.