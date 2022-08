Helft van Chinese grondgebied getroffen door droogte

Waterstand van Rijn in Duitsland flink gestegen

De waterstand van de Rijn in Duitsland is door de regenval van de afgelopen dagen flink gestegen. Bij Kaub, tussen Koblenz en Mainz, werd maandagochtend een peil van 100 centimeter gemeten. Een etmaal eerder was dat nog 40 centimeter minder. Overigens is die stand niet de totale diepte van de Rijn op dat punt.

22 augustus