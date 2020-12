Hele dag zwaarbewolkt en regenachtig

Woensdagavond is het wisselvallig met buien en opklaringen. Tijdens de nacht op donderdag wordt het opnieuw zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen. De minima liggen tussen 3 en 7 graden. De wind waait overwegend matig uit zuidwestelijke richtingen. Tegen het eind van de nacht ruimt de wind naar het noorden over het westen van het land en wordt krachtig aan zee met windstoten tot 80 km/u.



Donderdagvoormiddag verlaat een regenzone geleidelijk ons land richting Duitsland. In het westen en het centrum zijn er soms brede opklaringen, ten zuiden van Samber en Maas blijft het overwegend zwaarbewolkt. In de loop van de dag ontstaan er enkele buien die geleidelijk een winters karakter krijgen, met eventueel wat smeltende sneeuw of korrelhagel in Laag-België, maar smeltende sneeuw of sneeuw in de Ardennen.



Tegen de avond is er op de Ardense toppen al een dun sneeuwlaagje mogelijk. De maxima worden in de voormiddag bereikt en liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 6 à 7 graden in het westen en centrum van het land. De wind is 's ochtends op de meeste plaatsen nog zwak tot matig uit west tot zuidwest, maar wordt algauw matig tot vrij krachtig uit noordnoordwest met rukwinden tot 60 km/u. Aan zee waait er een gure en vrij krachtige tot krachtige noordelijke wind met rukwinden tot 80 km/u.



Op kerstdag wordt het wisselend tot zwaar bewolkt met enkele sneeuwbuien in de Ardennen. Elders zijn dat buien van regen, smeltende sneeuw of stofhagel. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen, 4 graden in het centrum en 6 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig uit west tot noordwest.



Zaterdag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met wat lichte neerslag bij tussenpozen: regen in het westen, regen of tijdelijk smeltende sneeuw in het centrum en sneeuw in de Ardennen. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen en 8 graden aan zee.



Zondag zou een actieve storing vanaf het westen over het land trekken met mogelijk veel neerslag. In het westen en het centrum van het land valt de neerslag overwegend als regen, in de Ardennen als (smeltende) sneeuw. Wanneer en hoever die storing het land binnendringt is nog onzeker. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen en 7 graden in het westen. De zuidelijke neemt in kracht toe.



Maandag wordt het wisselvallig met doorgaans veel bewolking en enkele buien van regen, smeltende sneeuw of korrelhagel in Laag- en Midden-België en sneeuwbuien in Hoog-België. De maxima liggen tussen 0 en 6 graden.

Ook dinsdag blijft het wisselvallig met kans op winterse buien in Vlaanderen en sneeuwbuien in de Ardennen. Maxima van 0 tot 6 graden.