Gure wind doet lentegevoel verdwijnen

Het is vandaag gedeeltelijk bewolkt met soms vrij veel bewolking. Vooral na de middag is dat het geval. Het blijft wel meestal droog, maar het wordt frisser dan de voorbije dagen, met maxima van 2 tot 4 graden in de Ardennen en van 5 tot 7 graden elders. Er waait bovendien een onaangename noordoostenwind die aan zee soms vrij krachtig uit de hoek kan komen met rukwinden tot 50 kilometer per uur.

Vannacht is het eerst nog gedeeltelijk bewolkt maar in de loop van de nacht krijgen we opklaringen. Het wordt daardoor opnieuw koud, met minima tot -8 graden in de Ardennen en -5 graden in het centrum van het land.

Morgenochtend start met vrieskou en enkele lokale wolkenvelden. Al snel wordt het zonnig bij temperaturen tot 3 graden in de Ardennen tot 6 graden over het noorden van het land. De wind waait zwak tot matig uit oost tot noordoost.

Ook dinsdag is de zon opnieuw van de partij. 's Ochtends gaat het vriezen, maar later op de dag klimmen de temperaturen tot 9 graden in het centrum van het land.

Ook woensdag krijgen we de zon te zien. Het wordt dan iets zachter, met na de ochtendlijke vrieskou maxima tot 11 graden in het centrum van het land.

Donderdag is de voorlopig laatste zonovergoten dag van de week, met opnieuw vriestemperaturen 's morgens. We halen dan maxima tot 12 graden in het centrum.

Vrijdag verwacht het KMI meer wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is er wat lichte regen mogelijk over het uiterste westen in de loop van de namiddag. De temperaturen klimmen tot 13 graden bij een goed voelbare wind uit zuidelijke richtingen.

Zaterdag gaat het 's ochtends licht regenen. In de namiddag krijgen we meer opklaringen bij maxima van 8 tot 12 graden.