Grotendeels droge namiddag, aan de kust zelfs vrij zonnig

Rond de middag verschijnen er opnieuw buien vanuit Frankrijk en is er kans op onweer. De meeste buien zijn voor de zuidelijke helft van het land. De noordelijke helft daarentegen lijkt het grotendeels droog te zullen houden. In de kustregio wordt het zelfs vrij zonnig. De maxima liggen tussen 10 en 16 graden.

De atmosfeer stabiliseert vanavond en de kans op een bui neemt dan sterk af. In het oosten bestaat de grootste kans op een bui. De buien verdwijnen helemaal in de nacht van dinsdag op woensdag. Het wordt dan wisselend bewolkt met soms brede opklaringen.

Woensdag is er doorgaans veel bewolking met perioden van regen of buien die lokaal intens en zelfs onweerachtig kunnen zijn. In de loop van de namiddag wordt het droger aan de kust en later ook het noordwesten van het land, met breder wordende opklaringen. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 15 graden in het centrum van het land.