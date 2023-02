Grote wolk Saharastof waait onze richting uit: auto’s mogelijk bedekt met laagje stof

WEERBE­RICHT. Zondag begint grijs met wat regen, later droog en brede opklarin­gen, volgende week overwegend zonnig

Er trekt zondagochtend een zwakke regenzone van de kust richting Ardennen. Het is zwaarbewolkt en er zijn perioden met (lichte) regen. Achter de storing verschijnen in de voormiddag al opklaringen in het noordwesten, in het centrum eerder in de namiddag. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het echter tot de late namiddag bewolkt met eventueel enkele (winterse) buien, meldt het KMI.