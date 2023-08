Grote natuurbrand uitgebroken op Tenerife: verschillende dorpen worden ontruimd

WEERBE­RICHT. Wisselval­li­ge maar warme woensdag, temperatu­ren tot 26 graden

Vandaag wordt het, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, wisselend bewolkt met soms ook mooie zonnige perioden. In het oosten en het zuidoosten is er kans op enkele buien. De maxima schommelen van 21 graden in de Hoge Venen en aan zee tot 26 graden in de Kempen. De wind wordt zwak tot matig. Dat meldt het KMI.