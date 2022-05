“Grote kans op zeer warme, droge zomer.” Droogte nu heeft gevolgen hier, opwarming wereldwijd nog sneller dan gevreesd

Zalig zacht lenteweer op komst: morgen tot 21 graden warm

Vandaag blijft het droog en gaat de zon vaak schuil achter hoge (en soms middelhoge) wolkenvelden. Het wordt wel gevoelig zachter dan de voorbije dagen, met maxima van 12 of 13 graden in de Hoge Ardennen tot 17 of lokaal 18 graden in Laag- en Midden-België. Dat zegt het KMI.

11 april