Grote kans op eerste koudegolf in 9 jaar: wat is een koudegolf juist en waarom is die zo zeldzaam?

Opklarin­gen leiden wisselval­lig weekend in

22 januari Het is vrijdag meestal droog met eerst veel hoge wolken. Later komen er vanuit het westen opklaringen. Vooral in het uiterste oosten van het land kan nog neerslag vallen, in de vorm van regen of sneeuw. De maxima schommelen tussen 1 en 5 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 6 of 7 graden elders. Dat meldt het KMI.