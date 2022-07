Grote brand in noordoosten van Athene: twaalf lichtgewonden, kinderziekenhuis geëvacueerd

Hittegol­ven maken van juni op twee na warmste juni ooit gemeten

Wereldwijd was het in juni gemiddeld 0,31 graden Celsius warmer dan de gemiddelde temperatuur in die maand tijdens de periode van 1991 tot 2020. Dat maakt van de laatste junimaand de op twee na warmste juni ooit. In Europa was het, met 1,6 graden Celsius boven de gemiddelde temperatuur, zelfs de op één na warmste juni ooit. Dat is te wijten aan hittegolven, blijkt donderdag uit het maandelijkse klimaatbulletin van het Europese dienst voor klimaatverandering Copernicus (C3S).

7 juli