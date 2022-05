Grijze zaterdag met lokaal buien en een donderklap

Waarom is er soms een kring om de zon? En voorspelt die echt ‘water in de ton’?

Staat er een kring rond de zon, dan pas je maar beter op voor water in de ton. Maar waarom is dit optisch verschijnsel in de lucht gelinkt aan regenachtig weer, zelfs zo sterk dat er een weerspreuk voor bestaat? Onze wetenschapsexpert Martijn Peters: “Het fenomeen is te vergelijken met een regenboog.”

17 april