Grijze woensdag met wat kans op motregen

Vandaag blijft het overal zwaarbewolkt. ‘s Ochtends is het over het centrum en de Ardennen nog nevelig of hangen er (aanvriezende) mistbanken, maar in de loop van de dag verbetert het zicht. Het blijft overwegend droog met enkel kans op wat lichte lokale motregen. We halen maxima van 0 graden in de Hoge Venen tot 6 graden aan de kust.

Ook komende nacht blijft het overwegend zwaarbewolkt. Wat plaatselijke motregen is niet uitgesloten, maar het blijft meestal droog. Na middernacht verschijnen er geleidelijk opklaringen over het westen. De minima dalen naar waarden tussen -2 graden in de Hoge Venen en 5 graden aan de kust.

Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. “Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken want deze kunnen een gevolg zijn van CO- intoxicatie”, klinkt het.

Donderdag is het opnieuw zwaarbewolkt. Een zwakke storing trekt over ons land met tijdelijk wat lichte regen en ook wat zachtere lucht. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Ardennen en 9 graden in het westen. Na de doortocht van de storing verschijnen er op het eind van de namiddag opklaringen in het noordwesten.

Vrijdag zorgt een hogedrukwig even voor rustiger en meestal droog weer. Vooral in de voormiddag kunnen er opklaringen voorkomen in Laag- en Midden-België. In de Ardennen hangen er lage wolkenvelden. De maxima liggen tussen 2 en 8 graden.

Zaterdag bevinden we ons in een warme sector met zacht, bewolkt en winderig weer. Soms kan er wat lichte regen vallen. De maxima liggen tussen 6 en lokaal 12 graden.