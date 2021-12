Grijze start van de week

Waterpeil in Westhoek stilaan onder controle, maar “in Lo stijgt het water opnieuw”. Brandweer geeft update bij HLN LIVE

In de Westhoek is het waterpeil stilaan aan het zakken. In Roesbrugge en Alveringem kon de IJzer gisteren het vele water niet meer slikken en dus liepen huizen en straten onder water. “In Roesbrugge is de situatie een stuk verbeterd, het water is daar al zo’n 30 centimeter gezakt”, zegt Kristof Louagie van brandweerzone Westhoek. “In een dorp verderop, Lo, is er een lichte stijging, daar hebben we een kleine dam opgeworpen.” Volg het gesprek met de brandweer bij HLN LIVE.

30 november