Grijze en regenachtige start van de dag, later meer opklaringen

Vandaag start de dag grijs en regenachtig in het westen van het land. Elders is het nog droog met kans op nevel, mist en lage bewolking. In het zuiden is een opklaring mogelijk. De zwakke regenzone trekt langzaam het land in en bereikt pas in de namiddag het zuiden van het land. In de Hoge Venen kan de neerslag plaatselijk wat winters zijn. In de namiddag verschijnen er opnieuw brede opklaringen vanaf de kust met lokaal kans op een bui vanaf de Noordzee. De maxima schommelen tussen 2 à 3 graden in de Ardennen, 6 graden in het centrum en 8 à 9 graden aan zee.

Vanavond krijgen we eerst een afwisseling van brede opklaringen en wolkenvelden met kans op enkele buien in het westen en centrum van het land. In het zuiden is er meer bewolking aanwezig en valt er nog wat lichte winterse neerslag op de Ardense toppen. Vannacht is er kans op nevel, aanvriezende mist of lage bewolking ten zuiden van Samber en Maas. De minima liggen tussen ­-2 graden in de Hoge Venen, rond het vriespunt in het centrum en rond 5 graden aan zee.

Morgen hangen er lage wolkenvelden ten zuiden van Samber en Maas terwijl er elders opklaringen zijn afgewisseld met hoge en middelhoge wolkenvelden. Hier en daar valt er een bui. Vanuit het westen wordt het zwaarbewolkt door nadering van een neerslagzone. In de loop van de namiddag zal het in het westen beginnen regenen. Pas tegen de late avond bereikt de neerslag het oosten waar ze boven ca. 500 m als sneeuw valt. De maxima liggen tussen 1 graad in de Ardennen en 6 graden in het westen.

Zaterdag komt een depressie in de buurt van ons land te liggen. Het is erg wisselvallig met veel bewolking en regelmatig buien. In de Ardennen zijn dit buien van smeltende sneeuw of sneeuw. Ook in het centrum en de Kempen kan er tijdens een intense bui tijdelijk wat smeltende sneeuw vallen. De maxima schommelen rond 0 of 1 graad op de Hoge Venen, rond 4 graden in het centrum en 6 graden in het westen.

Zondag blijft het wisselvallig met in de Ardennen buien van sneeuw of smeltende sneeuw. In Vlaanderen zijn het eerder regenbuien. Aan zee kunnen de buien soms fel zijn en vergezeld van een donderslag. De maxima schommelen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 6 graden aan zee.