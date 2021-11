Grijze en nevelige dag met plaatselijk kans op een bui, KMI waarschuwt voor gladde wegen

Vandaag wordt het vrij snel bewolkt en nevelig vanuit het noorden met over het uiterste noorden en noordwesten lokaal een spatje regen of motregen. Over het centrum zijn er in eerste instantie nog enkele opklaringen en ten zuiden van Samber en Maas zijn de opklaringen eerst nog breed of is het helder. In de loop van de dag echter wordt het ook daar bewolkt met nevel, met uitzondering van Belgisch Lotharingen waar de zon de hele dag kan schijnen. De maxima schommelen tussen 10 graden vlak aan zee en 4 graden in de Hoge Venen.

Vannacht wordt het betrokken, maar het blijft droog. Het wordt daarbij nevelig en er kan ook mist gevormd worden. In de Hoge Ardennen kan dat aanvriezende mist zijn. De minima liggen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 5 graden aan zee.

Morgenochtend start de dag op de meeste plaatsen met lage bewolking, nevel of mist. In de namiddag zijn er enkele schuchtere opklaringen mogelijk, vooral over het zuiden van het land. Maxima van 3 graden in de Hoge Venen tot 7 graden in de lage gebieden van ons land. De wind waait zwak en is veranderlijk.

Donderdagochtend trekt er een verzwakt front door ons land. Het is dan zwaarbewolkt met soms wat motregen of lichte regen. In de namiddag verschijnen er brede opklaringen in het noorden. Ten zuiden van Samber en Maas echter blijft het meestal zwaarbewolkt met nog wat lichte regen en over de hoogste toppen zelfs kans op enkele vlokken sneeuw. Maxima tussen 2 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het westen. De wind waait zwak tot matig uit noordwest.

Het KMI waarschuwt deze ochtend in Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en de Waalse provincies voor gladde wegen. In die provincies is daarom code geel van kracht. Ook signaleert het KMI verder ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. "Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken, want deze kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie", waarschuwt het.

