Grijs met hier en daar een druppel, KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie

Het blijft dinsdagnamiddag grijs en nevelig met vooral in Hoog-België lichte motregen. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Ardennen en 8 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig. Het KMI waarschuwt ook voor mogelijke CO-intoxicatie.

Dinsdagavond en -nacht blijft het overwegend zwaarbewolkt met slechts hier en daar een opklaring. Later in de nacht valt er lokaal nog wat motregen of gedruppel. In de Ardennen is er kans op mistbanken. De minima liggen tussen 1 en 6 graden en er staat een zwakke tot matige wind.

Woensdag start met lichte regen of motregen. Over het uiterste westen verschijnen er rond de middag opklaringen. In de loop van de namiddag wordt het ook verder landinwaarts droog met opklaringen, maar ten zuiden van Samber en Maas blijft het overwegend zwaarbewolkt. Het wordt zachter met maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 12 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot soms vrij krachtig aan zee.

Woensdagavond- en nacht wisselen lichte neerslag en opklaringen elkaar af. De minima dalen naar waarden tussen 1 graad in Hoog- België en 7 graden elders. De wind is zwak tot matig.

Donderdag hangen er aanvankelijk veel lage wolkenvelden in de Ardennen, elders zijn er opklaringen. In de loop van de middag wordt het in de meeste streken wisselend tot zwaarbewolkt. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 5 en 12 graden bij een matige wind.

Vrijdag wordt een sombere dag met lage wolkenvelden en soms wat motregen. Het is vrij zacht met maxima tussen 7 en 13 graden. De wind waait zwak tot matig.

