Grijs met af en toe regen en maxima tot 17 graden

Duizenden bomen omgewaaid bij noodweer in Nederlands dorp Leersum

19 juni Zeker zes huizen in het Nederlande dorp Leersum in de provincie Utrecht zijn voorlopig niet bewoonbaar na het noodweer van vrijdag. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht hebben de woningen ernstige schade opgelopen door omgewaaide bomen of weggewaaide dakpannen. De totale schade loopt in de miljoenen. Er vielen ook negen gewonden.