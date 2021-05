Grijs maar overwegend droog weekeinde

Af en toe streepje zon: wolkenvel­den en opklarin­gen wisselen elkaar af

17 april In het centrum en het oosten van het land wordt het zaterdagmiddag wisselend bewolkt of soms zwaarbewolkt, maar het blijft meestal droog. Aan de kust is het zelfs zonnig. Tegen de avond verdwijnen de stapelwolken in het westen en het centrum, in het oosten blijft het bewolkt. Op de Hoge Venen wordt het 7 graden, aan zee 9 graden en elders 11 of 12 graden. Dat voorspelt het KMI.