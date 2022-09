Gouverneur Florida verwacht in de hele staat schade van “historische orkaan” Ian: al meer dan 1,8 miljoen mensen zonder stroom

De “historische” en als extreem gevaarlijk bestempelde orkaan Ian (categorie 4) is woensdagavond Belgische tijd aan land gegaan in de zuidoostelijke Amerikaanse staat Florida. De storm liet eerder al Cuba volledig in het donker achter, nadat daar het elektriciteitsnet uitviel. Ook in Florida zitten inmiddels al meer dan 1,8 miljoen mensen zonder stroom. Gouverneur Ron DeSantis verwacht dat de orkaan in de hele staat voor schade zorgt.

Ian ging rond 20 uur Belgische tijd aan land in de streek van Sarasota, wat zuidelijker dan de dichtbevolkte regio van de metropool Tampa, waar de orkaan aanvankelijk werd verwacht. Het oog van het natuurgeweld kwam een dik uur later, omstreeks 21.05 uur Belgische tijd, aan land aan de zuidwestelijke kust van Florida nabij Cayo Costa.

Meteorologen van het National Hurrican Centre in Miami meldden windsnelheden van ruim 240 kilometer per uur, verwoestende stortregens en een verraderlijke zeegang met hoge golven. Daarmee is de als “extreem gevaarlijk” bestempelde storm Ian nog steeds een orkaan van de categorie 4. Er is maar een gevaarlijkere categorie, nummer 5. Ian zou daar bijna krachtig genoeg voor zijn. Dat maakt deze orkaan tot een van de krachtigste die de VS in tijden heeft geteisterd. Verwacht wordt dat orkaan Ian stortregens en stormvloeden tot 3,7 meter hoog kan veroorzaken, in combinatie met intense onweersbuien en mogelijke tornado’s. “Over deze zullen we nog jaren napraten”, zei Ken Graham, de directeur van Amerikaanse weerdienst (NWS).

Dat beaamt ook de gouverneur van Florida, de Republikein Ron DeSantis. “Dit is een grote, en ik denk dat we allemaal weten dat er grote, grote gevolgen zullen zijn”, zei DeSantis, die verwacht dat Ian in de hele staat voor schade zorgt. Op honderden kilometers afstand van waar Ian woensdag aan land kwam, kampen inwoners namelijk al met de gevolgen van de orkaan, zei de Republikein woensdagavond tijdens een persconferentie.

Meer dan 1,8 miljoen woningen en bedrijfsgebouwen zitten zonder stroom, meldt de website Poweroutage.us. Eerder waren de elektriciteitsmaatschappijen er ondanks het noodweer in geslaagd 300.000 klanten weer aangesloten te krijgen op het net, maar dat succes werd snel overschaduwd door grote problemen elders. De Florida Power & Light Company meldde zelfs stroomuitval in bijna 720.000 huizen die het bedrijf bedient.

Volledig scherm Een ontwortelde boom in Cayo Costa. © AFP

"Ga niet zelf anderen redden”

In Collier County, ten zuiden van waar Ian aan land kwam, zitten verschillende mensen door het stijgende water vast in hun huizen, meldt een politiewoordvoerder. Er komt bij de alarmcentrale een “significant aantal” telefoontjes binnen. De hulpdiensten vragen burgers geduldig te zijn en vooral niet zelf met eigen boten en auto’s te proberen anderen te redden. Veel mensen komen in de nasleep van orkanen om het leven doordat elektriciteitspalen omvallen en het stijgende water onder stroom komt te staan, benadrukken de autoriteiten. DeSantis meldt dat er 250 vliegtuigen en helikopters, 1.600 voertuigen en driehonderd boten in gereedheid zijn gebracht om burgers te hulp te schieten zodra dat kan.

Op sociale media worden veel beelden gedeeld van de storm. De Amerikaanse weerman Mike Bettes deelt op Twitter beeld waarop te zien is dat het water bijna twee meter hoog in de straten langs de kust staat. Een foto waarop te zien is dat de flamingo’s van Sunken Gardens in St. Petersburg in de staat Florida in de toiletten in veiligheid zijn gebracht, krijgt veel reacties op Twitter.

Migrantenboot gezonken

In de nacht van dinsdag op woensdag bereikten uitlopers van de storm al de stad Key West, het zuidelijkste punt van de staat Florida. Op sociale media waren beelden te zien van overstroomde straten en metershoge golven.

Onderweg naar Florida bracht de orkaan een boot met Cubaanse migranten tot zinken. Volgens de Amerikaanse grenspolitie worden nog 20 opvarenden vermist. De kustwacht heeft nog drie drenkelingen kunnen redden. Ze waren uitgeput en vertoonden uitdrogingsverschijnselen. De zoektocht naar slachtoffers gaat met behulp van helikopters onverminderd door. De lokale nieuwssite Local10.com meldde dat het vaartuig woensdagmorgen bij de Florida Keys in de woeste golven verdween. Vier mensen slaagden erin zwemmend Stock Island te bereiken, vlak bij Key West. Ze zijn voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht.

Evacuatie

Aan de westkust van Florida zijn 2,5 miljoen mensen bij de kust vandaan getrokken uit angst voor de storm, hoge golven en overstromingen door de hevige regenval.

In de stad Fort Myers staan straten blank en werden auto’s meegesleurd door het vele water. In heel de Verenigde Staten worden vluchten naar Florida geannuleerd door het noodweer.

Gouverneur Ron DeSantis waarschuwde er dinsdagavond voor dat evacuatie moeilijk wordt voor wie te lang wacht. Omdat het al hevig begon te waaien, planden de autoriteiten om snelwegbruggen af te sluiten. Mensen moeten rekening houden met stroompannes die dagenlang kunnen duren, klinkt het. Er wordt gevreesd voor stormschade ten belope van 60 miljard dollar (63 miljard euro).

De verwachting is dat Ian boven land langzaam maar zeker afzwakt, maar tot zeker donderdag moet rekening worden gehouden met ernstige overlast.

De Amerikaanse president Joe Biden benadrukte dat de federale regering klaar staat om alle mogelijke bijstand te verlenen aan de autoriteiten in Florida en de getroffen gemeenschappen - vóór de storm, tijdens de storm en voor de noodzakelijke wederopbouw daarna. Hij waarschuwde ook dat de orkaan levensgevaarlijk is. Biden drong er bij de bewoners van de getroffen gebieden op aan om de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen.

Cuba

Ian kwam dinsdag als een categorie 3 orkaan aan land aan de westkust van Cuba en zorgde voor veel schade op het eiland, vooral in de meest westelijke provincie Pinar del Río. Volgens Lázaro Guerra, de technisch directeur van het staatsbedrijf dat verantwoordelijk is voor het elektriciteitsnet in Cuba, is in heel het land de stroom uitgevallen. Twee mensen kwamen om doordat hun huis instortte.

Volledig scherm De Cubaanse hoofdstad Havana is volledig in het donker gehuld. © AFP

Volledig scherm De storm richtte ook veel materiële schade aan in Cuba. © ANP / EPA

