Geleidelijk overal droog

Droog met opklarin­gen en vrij krachtige wind, donderdag kans op smeltende sneeuw in Vlaanderen

Het blijft dinsdag droog tot de avond. We krijgen eerst soms brede opklaringen, maar over het zuiden en vooral dan in de Ardennen hangen er nog behoorlijk wat lage wolken. Het KMI waarschuwt met code geel voor gladheid tot 10 uur. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe. We halen maxima van rond het vriespunt in de Hoge Venen tot 6 graden aan zee. Op het einde van de namiddag wordt de wind vrij krachtig met pieken tot 60 km per uur, voorspelt het KMI.

7 december