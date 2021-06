Gedeeltelijke zonsverduistering straks te bewonderen

grimbergen Kijken naar de zonsver­duis­te­ring? Rep je naar MIRA voor eclipsbril of reserveer een plekje

9 juni Morgen is het zo ver. Voor het eerst in zes jaar kan je een gedeeltelijke zonsverduistering zien. Dat kan als je een plaatsje reserveert bij Volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen of je haalt een eclipsbril in huis.