Gedaan met mooi weer: regen en zelfs winterse neerslag op komst

Vandaag (dinsdag) is het eerst zwaarbewolkt, maar in de namiddag kunnen er enkele opklaringen verschijnen. Er is wat gedruppel mogelijk, vooral in de voormiddag. Het is pas op het einde van de dag dat de neerslag intenser wordt in de zuidelijke helft van het land. De maxima schommelen tussen 11 graden aan zee en 16 of 17 graden in het uiterste zuiden. De wind is eerder zwak uit oost tot zuidoost in de Ardennen en elders matig uit oost tot noordoost. Dat zegt het KMI dinsdagochtend.

Dinsdagavond en -nacht valt er vooral in de zuidelijke landshelft regen. Het is er zwaarbewolkt met lage wolkenvelden en op het reliëf soms slecht zicht. In het centrum en noorden van het land zou het, op een lokale bui na, droog kunnen blijven en meestal zwaarbewolkt. De minima liggen tussen 2 en 6 graden bij een matige noordoostenwind.

Woensdag is het overwegend zwaarbewolkt met perioden met wat regen in het zuiden van het land. Elders is een lichte bui mogelijk. Met een matige noordoostenwind stijgt het kwik niet hoger dan 5 tot 10 graden (wat 2 tot 3 graden lager is dan het gemiddelde voor de tijd van het jaar). De volgende nacht verwachten we opnieuw nachtvorst in de Ardennen.

Donderdag is het zwaarbewolkt met kans op wat (winterse) neerslag in het westen in de loop van de dag. 's Avonds verwachten we ook neerslag in de andere streken. De maxima zijn fris voor de tijd van het jaar en schommelen tussen 2 en 8 graden bij een matige noordnoordoostenwind. Aan de kust neemt de wind toe in de loop van de dag. Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag verwachten we nachtvorst in het oosten en het centrum van het land.