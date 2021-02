Gedaan met het mooie lenteweer: eerst nog opklaringen, daarna buien

Druk, drukker, drukst: lentezon lokt mensen massaal naar buiten

24 februari Zo’n dagje zomer in februari, we zijn er duidelijk massaal blij mee. Het was niet alleen druk aan de kust, maar ook in parken en stadscentra was het soms over de koppen lopen. In Leuven moest zelfs het Stadspark ontruimd worden.