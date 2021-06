Frissere temperaturen en kans op buien, ook de rest van de week is het wisselvallig

Onweer en supercel voorspeld, maar weerman David Dehenauw tempert: “Paniek is niet nodig”

18 juni Het kwik klimt tot boven de 30 graden, de wind voelt alsof iemand met een haardroger in je gezicht blaast en dan weet je: we zetten ons maar beter schrap voor een stevig warmteonweer. Afgelopen nacht was er en vandaag is er zelfs kans op een ‘supercel’, maar paniek is onnodig. “De kans dat die resulteert in een windhoos of hagelstenen van 5 centimeter is miniem”, zegt KMI-weerman David Dehenauw.