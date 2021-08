Frisse week voor de deur maar het weekend brengt beterschap: tot 27 graden op zaterdag

Zondagochtend trekken er middelhoge en hoge wolkenvelden over ons land. In het zuiden blijft het licht bewolkt. In de namiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken en hoge wolkensluiers. Het blijft droog. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee, 25 graden in het centrum en 27 graden in de Gaume. De wind wordt vlak aan zee vrij krachtig. Dat meldt het KMI.