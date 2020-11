Frisse maar zonnige herfstdag

Woensdagavond en komende nacht is het eerst vrijwel helder, later is er kans op nevel of mist. De nacht verloopt koud met minima tussen ­2 graden in de Hoge Ardennen, 0 graden in het centrum en 3 graden vlak aan zee. Er komt algemene grondvorst voor. De wind waait zwak, eerst uit het noorden, later veranderlijk of oostelijk.