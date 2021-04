Frisse maar droge Pasen

HET WEER Begin volgende week is de lente in het land met maxima tot 22 graden, paasweek­end wordt fris

26 maart Vandaag en in het weekend bepaalt maritieme onstabiele en frissere lucht nog ons weer. Maar vanaf maandag speelt de zon een hoofdrol en is de lente enkele dagen in het land met heerlijke maxima tot 22 graden. Het is een kwestie om er dan zeker van te profiteren want het paasweekend wordt wellicht merkelijk frisser, zo vertelt onze weerman Frank Duboccage.