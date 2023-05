Fris aan de kust, in zomerse outfit naar Brussel Pride en de beste dag voor een barbecue: onze weerman over een zonnig verlengd weekend

KIJK. Beste dag voor een barbecue? Zondag, aldus weerman Frank Duboccage

Woensdagnamiddag blijft het droog, met een afwisseling van zon en stapelwolken. Aan zee wordt het overwegend zonnig. De maxima liggen tussen 11 en 13 graden in de Ardennen, rond 13 of 14 graden aan de kust en tussen 14 en 16 graden in de rest van België. Woensdagavond en in het begin van de nacht is het lichtbewolkt, maar later bereiken steeds meer wolken ons land. Het blijft droog met minima van 0 graden in de Hoge Venen, tot 5 graden in het centrum en 7 graden aan zee.