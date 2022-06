Franse hulpdiensten hebben handen vol door stormachtig weer, nummer 1722 geactiveerd voor mogelijke storm- of waterschade in Wallonië

OVERZICHT. Van modderstro­men in Landen tot waterover­last op dancefesti­val Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren: heel het land moest zondag afrekenen met grote hoeveelhe­den neerslag

Op verscheidene plaatsen in ons land is er wateroverlast door zware regenval. In de Vlaams-Brabantse gemeente Landen zit de crisiscel samen. Daar liep het station compleet onder water en was sprake van modderstromen. Ook dancefestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren kreeg te kampen met wateroverlast: het festival vroeg bezoekers hun aankomst uit te stellen tot 19 uur of later. Eerder op zondag stonden in Waregem, Sint-Baafs-Vijve, Zulte en Lievegem al straten blank.

6 juni