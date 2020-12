Filipijnen opgeschrikt door aardbeving met kracht van 6,3

weer Vandaag opnieuw sneeuw verwacht in de Ardennen, zondag blijft het droog

11 december Deze ochtend is het zwaarbewolkt met in Laag- en Midden-België perioden van regen. Aanvankelijk verwachten we in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen (smeltende) sneeuw of aanvriezende regen. Ook over het noordoosten van België kan de regen in de ochtend tijdelijk aanvriezen. Dat meldt het KMI.