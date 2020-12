Fijnstof weer onder norm gedaald in heel België

Eind vorige week klommen de 24-uurgemiddelde fijnstofconcentraties zowel in Brussel, Wallonië als Vlaanderen boven de informatiedrempels van respectievelijk 35 microgram per kubieke meter, voor PM2,5, en 50 microgram per kubieke meter, voor PM10. PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer, PM2,5 is kleiner dan 2,5 micrometer. Ircel stuurde daarom een waarschuwing uit en de Vlaamse Milieumaatschappij riep op om geen hout te stoken in kachels en haarden.



Maar dinsdag om 9 uur werden in de drie gewesten opnieuw 24-uurgemiddelde fijnstofconcentraties gemeten tussen 15 en 35 microgram per kubieke meter PM10 en tussen 10 en 30 microgram kubieke meter PM2,5, klinkt het. De volgende dagen, nu er sterke wind is opgestoken, verwacht Ircel geen overschrijdingen meer van de informatiedrempels voor fijn stof.