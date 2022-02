Felle rukwinden en hevige buien zorgen hier en daar voor stormschade: beuk valt op pas verbouwde B&B

Het KMI waarschuwt in bijna het hele land met code geel voor regen en wind. Voor rukwinden blijft code geel nog tot maandagochtend gelden, voor regen geldt er ‘s ochtends enkel nog code geel in de Vlaamse provincies Limburg en Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Hier en daar viel er stormschade.

De hevige rukwinden en overvloedige neerslag hielden lelijk huis op verschillende plaatsen in Vlaanderen. De brandweer kreeg voornamelijk oproepen over omgewaaide bomen en wateroverlast. Zo viel een grote populier om in Waasmunster en kon een bestuurder van een bestelwagen maar nipt ontsnappen.

Volledig scherm De populier in Waasmunster. © Kristof Pieters

In Smetlede was er hinder nadat de weg versperd werd door een omgewaaide boom die ook een distributiekabel meesleurde. In Dendermonde kwam er geen boom op de weg terecht, wel de weggewaaide zonnepanelen van een appartementsgebouw.

Volledig scherm De zonnepanelen kwamen deels op straat terecht. © Koen Baten

Groter was de schade in Mater, deelgemeente van Oudenaarde: daar viel een beuk op een pas verbouwde B&B. “We waren pas opnieuw open sinds januari. Dit is dus ook figuurlijk een klap. Maar we halen wel opgelucht adem, omdat er geen gewonden zijn”, aldus de zaakvoerster.

In Voeren werd er angstvallig gekeken naar het stijgende waterpeil van de Berwijn: die trad op een paar plaatsen buiten haar oevers. Een echte overstroming bleef uit. De Bellebeek in Affligem overschreed de alarmdrempel, maar voorlopig werd er geen wateroverlast gemeld.

In Oostende aan het Ensorhuis waaide een dijkcabine weg:

Ook het treinverkeer ondervond hier en daar hinder. Tussen 19 en 20.30 uur was er geen spoorverkeer tussen Puurs en Boom, in de provincie Antwerpen, door de te hoge waterstand ter hoogte van de Rupelbrug. Nadat de toestand opnieuw onder controle was, konden opnieuw treinen rijden.

In het Vlaams-Brabantse Begijnendijk was er om 19.45 uur een blikseminslag, waardoor er een storing was aan de seininrichting. Dat zorgde in beide richtingen voor vertraagd treinverkeer op de spoorlijn Aarschot-Lier. Sinds 22.50 uur is de toestand er weer normaal, zegt Infrabel.

“Op sommige plaatsen 24 uur regen”

“We krijgen gedurende 24 uur een combinatie van veel regen en wind over ons heen”, legde weerman David Dehenauw zaterdagnamiddag uit bij HLN LIVE. “De rukwinden kunnen 70 tot 90 kilometer per uur halen, aan zee kan de piek nog iets hoger liggen. De combinatie van veel regen en veel wind hebben we niet veel in ons land. Dit betekent dat je toch wat voorzichtig moet zijn op de weg. Er kan watergladheid ontstaan, in combinatie met windstoten.”

“De regen blijft op sommige plaatsen 24 uur aan een stuk vallen. Zaterdagavond zal het beginnen verminderen wat de neerslag betreft, de windpiek verwacht ik in het begin van de namiddag.”

1722

Het nummer 1722 blijft actief, zo meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Op die manier wil men de hulpdiensten niet overbelasten en blijven de noodnummers vrij voor de meest dringende oproepen.

Voor storm- en waterschade waarvoor men bijstand van de brandweer nodig heeft, kan men een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. “Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn”, stelt de overheidsdienst.

Een digitale aanvraag indienen via het e-loket 1722.be is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, maar men kan ook het nummer 1722 bellen in situaties die niet-levensbedreigend zijn.

Brusselse parken

Het Brussels gewest sloot zondag de gewestelijke parken, natuurreservaten en bossen af wegens verwachte windstoten van meer dan 80 kilometer per uur. Ook het Zoniënwoud zal niet toegankelijk zijn. Dat maakte Leefmilieu Brussel zaterdag bekend. De overheidsdienst raadt mensen in Brussel ook aan om niet in de buurt van bomen te komen.

De parken en bossen zullen weer opengaan eens de stormwaarschuwing beëindigd is en de betrokken groene ruimtes vervolgens “geïnspecteerd, opgeruimd en beveiligd” zijn, luidt het. Leefmilieu Brussel verwacht dat de heropening in de loop van maandag zal gebeuren.

Rustige start van de week

's Nachts neemt de buienactiviteit langzaam af in het westen en in de streken aan de Franse grens. Aan de Nederlandse grens en in de provincie Luik, blijven er de hele nacht buien vallen. Stofhagel en een donderslag is niet uitgesloten. De buien krijgen een winters karakter in de Ardennen en een sneeuwlaag kan zich in de loop van de nacht vormen op de Ardense hoogten. Minima tussen -1 en +5 graden met een matige tot vrij krachtige westnoordwestenwind. Aan zee is de wind krachtig en soms nog zeer krachtig met rukwinden tot 90 kilometer per uur.

Maandag is het over het oosten en het noordoosten eerst nog bewolkter, met enkele buien die in de Ardennen vallen als sneeuw. Elders krijgen we brede opklaringen vanaf de Franse grens. In de loop van de dag wordt het overal droog met brede opklaringen en enkele hoge wolkensluiers. Tijdens het tweede deel van de namiddag neemt over het westen de bewolking echter opnieuw toe. We halen maxima van 1 graad in de Hoge Venen tot 7 of 8 graden in Vlaanderen. De wind blaast matig uit westelijke richtingen.

Maandagavond is het tijdelijk nog lichtbewolkt over de oostelijke landshelft, over het westen is het zwaarbewolkt. ‘s Nachts hangen er overal veel wolken, met kans op wat motregen. De minima worden in het begin van de nacht opgetekend, van -2 graden in de Hoge Venen tot 3 à 4 graden in het centrum en 7 graden aan zee. In de loop van de nacht worden de temperaturen overal positief. De zuidwestenwind is matig en aan de kust vrij krachtig.

