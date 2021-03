Felle buien met stevige windstoten, zaterdag donder en korrelhagel mogelijk

weernieuws - UPDATEDeze namiddag trekken buien over ons land. Aanvankelijk zijn er nog enkele opklaringen mogelijk, vooral in het zuidoosten, maar geleidelijk wordt het overal zwaarbewolkt. Tijdens de buien zijn stevige windstoten mogelijk, meldt het KMI.

Op het einde van de namiddag wordt het tijdelijk droger met wat meer ruimte voor opklaringen in het westen. De maxima schommelen tussen 6 tot 10 graden. De wind waait vrij krachtig tot krachtig uit het zuidwesten met rukwinden tot 70 of 80 km/u, lokaal iets meer tijdens felle buien.

Deze avond vallen er nog buien in de Ardennen, elders is het tijdelijk droog en wisselen enkele opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Op het einde van de avond neemt de bewolking opnieuw toe. ‘s Nachts trekken regenzones over het land. Vooral op het einde van de nacht kan het intenser gaan regenen wanneer een koufront van west naar oost over ons land trekt. De minima liggen tussen 2 en 7 graden. De zuidwestenwind waait eerst matig tot vrij krachtig en neemt ‘s nachts toe tot krachtig, met dan rukwinden tot 80 km/u.

Zaterdagochtend trekt het koufront verder over ons land. In de Ardennen kan de regen overgaan in winterse neerslag. Achter het koufront verschijnen opklaringen die in de voormiddag soms breed kunnen zijn.

90 km/u

‘s Namiddags neemt de buienneiging toe. De buien kunnen lokaal gepaard gaan met een donderslag en eventueel korrelhagel. In de Ardennen kan er (smeltende) sneeuw vallen. Mogelijk blijft het westen en noorden wat droger. De maxima liggen tussen 3 en 10 graden. De wind waait vrij krachtig tot krachtig en aan zee soms zeer krachtig uit het westzuidwesten. Rukwinden tot 90 km/u of lokaal wat meer tijdens een felle bui zijn mogelijk. Zaterdagavond en vooral zaterdagnacht blijft het wisselvallig met enkele buien. In de Ardennen zijn winterse buien mogelijk. De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +6 graden in het westen. De wind waait matig tot aan zee vrij krachtig uit het westen.

Zondag blijft het wisselvallig met vooral voor de middag kans op buien. Op het Ardense reliëf kan in de ochtend en ‘s avonds winterse neerslag vallen. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het centrum en aan zee. Er staat minder wind.

Maandagochtend verlaat een regenzone ons land via het zuidoosten en kan er op de Ardense hoogten opnieuw wat winterse neerslag vallen. In de namiddag wisselen opklaringen, wolkenvelden en enkele buien elkaar af. Aan zee blijft het meestal droog. De maxima liggen tussen 3 en 5 graden in de Ardennen en rond 7 of 8 graden elders.

Dinsdag is het vaak bewolkt en vallen vooral over het oosten van het land nog enkele buien die op de hoogste toppen winters van karakter kunnen zijn. Elders is het overwegend droog. De maxima schommelen rond 7 graden in het centrum.

Ook woensdag is de kans op enkele buien het grootst in het oosten. Het is vrij fris met amper 6 à 7 graden op veel plaatsen, bij een onaangename noordenwind. Donderdag blijft de buienkans aanwezig en blijft het koel met amper 7 graden in het centrum van het land.

Volledig scherm © Getty Images