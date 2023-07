Extreme hitte en bosbranden: klimaatverandering of ‘normaal’ voor deze tijd van het jaar? “In deze zomer is niets normaal”

Hitterecords sneuvelen in een nooit eerder gezien tempo, hittegolven krijgen angstaanjagende namen en bossen branden uit op La Palma. De zomervakantie is pas begonnen, maar het is er nu al één van extremen. Klimaatopwarming op volle kracht, klinkt het overal. Maar is dat wel zo, of is dit een ‘gewone’ hoogzomer? Of speelt er toch nog iets anders mee? We vroegen het aan klimaatwetenschapper Rozemien De Troch.