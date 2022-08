Extreme droogte onthult nieuwe sporen van dinosaurussen in Texas

Update WEERBE­RICHT. Volgende week zo goed als zeker hittegolf: het blijft kurkdroog

Vandaag is het op de meeste plaatsen zonnig met wat hoge bewolking en temperaturen tot 23 graden in het centrum van het land. Zondag doen we er enkele graden bij. Volgende week krijgen we in België “naar alle waarschijnlijkheid” een nieuwe hittegolf, meldt het Koninklijke Meteorologisch Instituut (KMI). Bij een hittegolf gaat het kwik vijf opeenvolgende dagen naar 25 graden Celsius of meer, waarvan minstens drie dagen met 30 graden Celsius of meer. Vandaag wordt dan ook de waarschuwingsfase van het federale ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan geactiveerd.

6 augustus